Lorenzo Spolverato al GF: "Shaila vuole amarmi", cosa ha detto lei (Di venerdì 11 ottobre 2024) C'è ancora una speranza per Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta? Lui è convinto che lei voglia amarlo Shaila Gatta interessata a Lorenzo Spolverato? Le rivelazioni del gieffino Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continuano a rincorrersi e ad allontanarsi al Grande Fratello, lei dopo aver scelto Javier aveva cambiato idea dicendo di essere attratta da Lorenzo, poco dopo però si è di nuovo tirata indietro. Nelle scorse ore i due hanno avuto un confronto nella casa più spiata d'Italia, lei gli ha detto che si comporta come alcuni suoi ex che scappavano. Lui le ha detto che sta male perché pensa cose brutte di lui, cioè quello che non è. In confessionale Shaila Gatta ha ammesso che potrebbe nascere ancora qualcosa tra lei e Lorenzo, queste le sue parole: "Lorenzo scappa da me non so perché mi eviti, ma forse lo fa perché ha paura.

Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta : “Vuole amarmi” - lei in Confessionale conferma : “La porta è aperta” - A lui gli hai poi detto: “Mi ricordi i miei ex perché anche loro scappavano“, non accorgendosi delle centinaia di red flags all’orizzonte. Uno dei pochi due di picche della mia vita l’ho preso da Shaila“. it. Lei vuole amarmi, ma ha talmente dentro un fastidio e una sorta di rivincita che ora, facendo uscire la corazza, non vuole perdonarla. (Biccy.it)

Frase shock di Lorenzo Spolverato - squalifica dal Grande Fratello? - Il popolo del web non ha tardato a esprimere il suo dissenso, definendo la domanda di Spolverato “inquietante” e “irrispettosa”. Il gieffino, durante una conversazione con la concorrente Shaila Gatta in giardino, ha posto una domanda che ha fatto storcere il naso a molti: “Qual è la ferita più grande che ti ha fatto un uomo? Un uomo ti ha mai picchiata?” La reazione è stata immediata. (Corrieretoscano.it)

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato : ritorno di fiamma al Grande fratello? Il riavvicinamento - Intanto, la prima sentenza sul confronto, arriva dai fan del duo di concorrenti che si esprimono in massa, tra i messaggi pubblicati sulla pagina Instagram di Grande fratello: il sentiment predominante del web esprime la speranza generale che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si ufficializzino presto come una coppia unita dall’amore in TV. (Superguidatv.it)