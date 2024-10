LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: vento debole, altra giornata difficile per Luna Rossa (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:28 Il comitato di regata annuncia un generico programma sospeso. Bisognerà dunque attendere il rinforzo del vento o nuove comunicazioni ufficiali. 10:24 L’organizzazione ci aveva provato, ma le condizioni di vento ed onda non consentono la partenza regolare della regata. Inizia dunque il valzer dei rinvii. 10:21 Nessuna imbarcazione sta volando. Regata abbandonata e barche che attendono nuove disposizioni. 10:20 Tuttavia si parte. Oggi il comitato di regata vuole portare a termine il programma ad ogni modo. Purtroppo ci sembra che Luna Rossa non stia volando. 10:18 Per di più è anche l’onda a rendere il tutto maggiormente complicato. vento che ora si assesta a poco più di 6 nodi medi, mentre New Zealand cade dal foil. 10:15 Barche che provano a salire sul foil trainate dai rispettivi gommoni. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: vento debole, altra giornata difficile per Luna Rossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:28 Il comitato di regata annuncia un generico programma sospeso. Bisognerà dunque attendere il rinforzo delo nuove comunicazioni ufficiali. 10:24 L’organizzazione ci aveva provato, ma le condizioni died onda non consentono la partenza regolare della regata. Inizia dunque il valzer dei rinvii. 10:21 Nessuna imbarcazione sta volando. Regata abbandonata e barche che attendono nuove disposizioni. 10:20 Tuttavia si parte. Oggi il comitato di regata vuole portare a termine il programma ad ogni modo. Purtroppo ci sembra chenon stia volando. 10:18 Per di più è anche l’onda a rendere il tutto maggiormente complicato.che ora si assesta a poco più di 6 nodi medi, mentre New Zealand cade dal foil. 10:15 Barche che provano a salire sul foil trainate dai rispettivi gommoni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È il momento della verità per Musk e Tesla. Come seguire in diretta l'evento We - Robot - Quando in Italia saranno le prime ore dell'11 ottobre, Tesla toglierà i veli sui suoi taxi a guida autonoma. E voi avete già pensato a come impiegare il tempo in auto quando non ci sarà più bisogno di guidare?... Leggi tutto . (Dmove.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : vento assente - a rischio le regate odierne con Luna Rossa - L’ultima giornata del qualification round del gruppo A di Americas’ Cup femminile inizierà alle 14. 13:52 Tornando al gruppo A Luna Rossa riparte dalla vetta. Terza posizione per American Magic. 12:40 New Zealand in testa al primo gate con un vantaggio di 5? su Athena Pathway e 22? su Luna Rossa, mentre è molto più distante il resto della flotta. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : vento debole - continua l’attesa per le regate del gruppo A con Luna Rossa - 12:35 Cambio di programma a Barcellona! È appena cominciata la prima regata di oggi per il gruppo A. Dopo lo spettacolo da dimenticare con la forzatura di gara 5 il comitato di regata ha giustamente rinviato le restanti regate. 13:47 Completate da qualche decina di minuti le regate di flotta del gruppo B, quello riservato alle imbarcazioni invitate. (Oasport.it)