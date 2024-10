LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: tutto fermo a Barcellona, attesa per le regate con Luna Rossa (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:43 Vendo che spira a 7.3 nodi medi nel campo di regata. Con tale intensità si potrebbe gareggiare, ma il problema principale quest’oggi è l’onda, che non consente il volo alle imbarcazioni protagoniste del gruppo A. 15:40 Ci siamo illusi. Gara annullata a 10 secondi dalla partenza. Incredibile, sembrava tutto pronto con Luna Rossa in posizione ottima. 15:37 Finalmente si gareggia! Due minuti e trenta al via di gara-6 e barche che riescono a restare in volo. 15:32 Riparte il conto alla rovescia, con il comitato di regata che fissa alle 15.40 il nuovo start della sesta regata. Imbarcazioni che provano a salire sul foil trainate dai rispettivi gommoni. 15:30 Domani comincerà la finalissima di Coppa America tra Ineos Britannia e Team New Zealand. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: tutto fermo a Barcellona, attesa per le regate con Luna Rossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:43 Vendo che spira a 7.3 nodi medi nel campo di regata. Con tale intensità si potrebbe gareggiare, ma il problema principale quest’oggi è l’onda, che non consente il volo alle imbarcazioni protagoniste del gruppo A. 15:40 Ci siamo illusi. Gara annullata a 10 secondi dalla partenza. Incredibile, sembravapronto conin posizione ottima. 15:37 Finalmente si gareggia! Due minuti e trenta al via di gara-6 e barche che riescono a restare in volo. 15:32 Riparte il conto alla rovescia, con il comitato di regata che fissa alle 15.40 il nuovo start della sesta regata. Imbarcazioni che provano a salire sul foil trainate dai rispettivi gommoni. 15:30 Domani comincerà la finalissima di Coppa America tra Ineos Britannia e Team New Zealand.

