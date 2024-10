Quotidiano.net - L’ira della premier: "Dossieraggio quotidiano". FdI: c’è un clima sovietico

(Di venerdì 11 ottobre 2024) "Dacci oggi il nostro". Per Giorgia Meloni piove sul bagnato. Dei tanti conti bancari nei quali si intrufolava il dipendente (ora ex) infedele di Intesa Sanpaolo il suo è certamente quello più pregiato. Appena dietro la sorella, che è caposegreteria di FdI. La sua presenza moltiplica l’irritazioneche, si sa, è suscettibile quando si parla di politica ma molto di più quando si parla di vita privata. Non a caso, sceglie una foto che la ritrae con Arianna a corredo del messaggio su X, insieme ironico e irritato. In questo caso, il privato quasi prevale dal momento che quel signore andava a spulciare anche i conti di Andrea Giambruno, l’ex compagno nonché padrefiglia Ginevra. Il, in realtà, è su vasta scala, l’operazione non era mirata specificamente su Giorgia, ma certo l’obiettivo era la politica.