Lewis Hamilton ha indossato un orologio speciale che potrebbe diventare il tuo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nei 10 anni trascorsi alla Mercedes, Lewis Hamilton ha vinto sette campionati di F1 e, in veste meno ufficiale, si è aggiudicato anche il titolo di campione di eleganza della Formula Uno. Una caratteristica rimasta costante in tutto questo tempo è la sua fedeltà a IWC Schaffhausen. In particolare, gli orologi da pilota del marchio svizzero sono presenti in moltissimi dei suoi abbinamenti post-gara e fuori pista. Ora è possibile mettere direttamente le mani su uno dei suoi IWC degni del podio: Bonhams ha infatti annunciato che lo metterà all'asta in occasione della serata di beneficenza Laureus. L'orologio in questione è un modello IWC Chronograph 41 Mercedes-AMG Petronas Formula One. Si tratta di un esemplare piuttosto raro che è stato indossato da Lewis Hamilton per celebrare la sua nona vittoria a Silverstone nell'estate appena trascorsa. Gqitalia.it - Lewis Hamilton ha indossato un orologio speciale che potrebbe diventare il tuo Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nei 10 anni trascorsi alla Mercedes,ha vinto sette campionati di F1 e, in veste meno ufficiale, si è aggiudicato anche il titolo di campione di eleganza della Formula Uno. Una caratteristica rimasta costante in tutto questo tempo è la sua fedeltà a IWC Schaffhausen. In particolare, gli orologi da pilota del marchio svizzero sono presenti in moltissimi dei suoi abbinamenti post-gara e fuori pista. Ora è possibile mettere direttamente le mani su uno dei suoi IWC degni del podio: Bonhams ha infatti annunciato che lo metterà all'asta in occasione della serata di beneficenza Laureus. L'in questione è un modello IWC Chronograph 41 Mercedes-AMG Petronas Formula One. Si tratta di un esemplare piuttosto raro che è statodaper celebrare la sua nona vittoria a Silverstone nell'estate appena trascorsa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lewis Hamilton Shock : “Già da Piccolo Soffrivo di Depressione e Bullismo” - Lewis Hamilton rivela depressione e bullismo nell’infanzia, raccontando le sue esperienze personali. Lewis Hamilton rivela depressione e bullismo nell’infanzia, una storia che sottolinea l’importanza di parlare apertamente delle proprie difficoltà e di cercare aiuto quando necessario. Non c’era nessuno con cui parlarne. (Zon.it)

Lewis Hamilton - silenzio di tomba in radio con Toto Wolff : con la Mercedes sta finendo malissimo | Video - Muto. Insomma, nervi tesi e frustrazione. Silenzio di tomba. com/UeRJNdAwB5 — sim (@sim3744) September 15, 2024 . Tanto che quanto accaduto in team-radio con Toto Wolff dopo la bandiera a scacchi la dice lunghissima: il sette volte campione del mondo, semplicemente, non ha risposto. Parole a cui, come detto, Lewis semplicemente non ha risposto. (Liberoquotidiano.it)

F1 - Lewis Hamilton : “Sapevo che sarebbe stato un disastro partendo dalla pitlane” - . Gara compromessa quella del britannico, costretto a partire dalla pit lane per aver cambiato la power unit. Hamilton ha quindi chiosato parlando esclusivamente della sua penalizzazione: “Sapevo già che sarebbe stato un disastro già da ieri sera, quando è stata comunicata la decisione”. Un fattore determinante per il prosieguo di una prova dove, comunque, è arrivato un piazzamento in top 10. (Oasport.it)