Leghe europee e FIFPRO fanno sul serio: lunedì denuncia all'antitrust europeo contro la Fifa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le Leghe europee e la FIFPRO – sezione europea fanno sul serio e nella giornata di lunedì 14 ottobre sono pronte a presentare una denuncia congiunta alle autorità antitrust europee contro la Fifa. Lo hanno affermato l'organizzazione che racchiude i campionati europei e il sindacato mondiale dei giocatori, che alla base del reclamo fondano la decisione della corte suprema sulla vicenda di Diarra, con i giudici che hanno sentenziato come la Fifa violi le leggi dell'UE nelle sue regole in materia di trasferimenti dei giocatori. Nella denuncia, si sottolinea inoltre la crescente tendenza da parte di atleti e organizzazioni sportive scontenti a rivolgersi all'autorità antitrust dell'UE. Il reclamo verte sul calendario delle partite internazionali, ritenuto insostenibile per i giocatori e un abuso della posizione di mercato della stessa Fifa.

Mondiale per Club - le leghe europee DENUNCIANO : «Calendario già SATURO - è un ABUSO della Fifa» - Tutti i dettagli Con un comunicato ufficiale, le Leghe Europee e la FIFPRO Europe si sono esposte contro la Fifa per il Mondiale per Club. COMUNICATO – «Per molti anni leghe e associazioni dei calciatori hanno ripetutamente esortato la Fifa a sviluppare un chiaro, trasparente […]. Le ultime sul ricorso annunciato dalle leghe europee contro la Fifa per il Mondiale per Club. (Calcionews24.com)