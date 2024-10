Le rocce blu di Marte: dalla NASA le immagini mai viste (Di venerdì 11 ottobre 2024) La NASA ha sorpreso la comunità scientifica e gli appassionati di Spazio con una nuova serie di immagini da Marte che mostrano rocce di un insolito colore bluastro. Queste immagini, scattate dai rover attualmente operativi sul pianeta rosso, hanno sollevato molte domande riguardo alla natura e alla composizione del terreno marziano. rocce blu, mistero geologico Le rocce blu rappresentano un’anomalia nel paesaggio prevalentemente rossastro di Marte. Il loro colore potrebbe essere il risultato di un processo chimico superficiale che coinvolge la presenza di specifici minerali come l’ematite o la magnetite, noti per riflettere la luce blu sotto determinate condizioni. Tuttavia, la vera natura di queste rocce è ancora oggetto di studi approfonditi da parte degli scienziati NASA. Velvetmag.it - Le rocce blu di Marte: dalla NASA le immagini mai viste Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Laha sorpreso la comunità scientifica e gli appassionati di Spazio con una nuova serie didache mostranodi un insolito colore bluastro. Queste, scattate dai rover attualmente operativi sul pianeta rosso, hanno sollevato molte domande riguardo alla natura e alla composizione del terreno marziano.blu, mistero geologico Leblu rappresentano un’anomalia nel paesaggio prevalentemente rossastro di. Il loro colore potrebbe essere il risultato di un processo chimico superficiale che coinvolge la presenza di specifici minerali come l’ematite o la magnetite, noti per riflettere la luce blu sotto determinate condizioni. Tuttavia, la vera natura di questeè ancora oggetto di studi approfonditi da parte degli scienziati

Marte - rocce blu sulla superficie del pianeta : le spettacolari immagini della Nasa - Il suolo marziano è punteggiato da rocce di basalto di origine vulcanica, dai particolari riflessi bluastri, nella zona che è stata ora soprannominata Mount Washburn in onore di una montagna nel Parco Nazionale americano di Yellowstone. La singolare scoperta è resa possibile dal rover Perseverance della Nasa, che si trova su Marte da febbraio 2021 e ha catturato nuove immagini rilasciate ... (Quotidiano.net)

