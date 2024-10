L'area archeologica di Aquinuum: un luogo unico ricco di storia e mistero (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Ciociaria è terra di tradizioni antiche, di storia e di miti. Tra le aree archeologiche più belle da visitare una si trova nel comune di Castrocielo: l’area di Aquinuum.La storiaL’antica città di Aquinum sorgeva nella media valle del Liri (l’originaria Valle Latina), ai piedi del Frosinonetoday.it - L'area archeologica di Aquinuum: un luogo unico ricco di storia e mistero Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Ciociaria è terra di tradizioni antiche, die di miti. Tra le aree archeologiche più belle da visitare una si trova nel comune di Castrocielo: l’di.LaL’antica città di Aquinum sorgeva nella media valle del Liri (l’originaria Valle Latina), ai piedi del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due giorni a Chiavenna tra storia e sapori - Situata in Lombardia a nord del lago di Como, Chiavenna è una cittadina dell’omonima valle, perfetta per essere scoperta in questa stagione autunnale, quando le temperature miti regalano la possibilit ... (tgcom24.mediaset.it)

Lezioni di storia, al via il ciclo Invenzioni - All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, dal primo dicembre 2024 al 13 aprile 2025 Si rinnova, a partire dal primo dicembre 2024, l’appuntamento con le Lezioni di Storia all’Auditori ... (teatrionline.com)

La storia e il futuro. Il quartiere della salute. Ecco il masterplan del vecchio Umberto I - I progetti per la riqualificazione dell’area di 65mila metri in via Solferino. Grazie ai fondi Pnrr pronta a partire la demolizione della palazzina Fossati:. al suo posto arriveranno la casa di comuni ... (ilgiorno.it)