Lanterns – Aaron Pierre rompe il silenzio dopo essere stato scelto per interpretare John Stewart (Di venerdì 11 ottobre 2024) Aaron Pierre ha commentato il ruolo dell’eroe DC John Stewart in Lanterns della HBO. Ieri la HBO ha confermato che Lanterns vedrà Kyle Chandler e Aaron Pierre interpretare rispettivamente le Lanterne Verdi Hal Jordan e John Stewart. Lanterns è uno dei tanti progetti del nuovo Universo DC di James Gunn, con il Superman di Gunn come grande protagonista del 2025. Chi interpreterà Hal Jordan e John Stewart in Lanterns è stato un argomento molto chiacchierato nelle ultime settimane, con nomi come Josh Brolin e Stephan James in lizza per i ruoli. Pierre si unisce a Lanterns dopo il suo ruolo da protagonista in Rebel Ridge di Netflix, e sembra che sia pronto a mettersi al lavoro. “Tremendamente onorato e abbondantemente grato. Un sogno che diventa realtà”, ha scritto Aaron Pierre su Instagram dopo la notizia del casting di John Stewart. “Grazie a tutti per l’amore e la bellissima energia. Nerdpool.it - Lanterns – Aaron Pierre rompe il silenzio dopo essere stato scelto per interpretare John Stewart Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ha commentato il ruolo dell’eroe DCindella HBO. Ieri la HBO ha confermato chevedrà Kyle Chandler erispettivamente le Lanterne Verdi Hal Jordan eè uno dei tanti progetti del nuovo Universo DC di James Gunn, con il Superman di Gunn come grande protagonista del 2025. Chi interpreterà Hal Jordan einun argomento molto chiacchierato nelle ultime settimane, con nomi come Josh Brolin e Stephan James in lizza per i ruoli.si unisce ail suo ruolo da protagonista in Rebel Ridge di Netflix, e sembra che sia pronto a mettersi al lavoro. “Tremendamente onorato e abbondantemente grato. Un sogno che diventa realtà”, ha scrittosu Instagramla notizia del casting di. “Grazie a tutti per l’amore e la bellissima energia.

