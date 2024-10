La tv accesa da giorni, un forte odore in casa: lo trovano morto sul divano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per chissà quanti giorni la televisione è rimasta accesa, mentre sul divano giaceva ormai senza vita il padrone di casa, un uomo di 68 anni. Giovedì mattina a Lonato la macabra scoperta: a dare l'allarme al 112 l'ex moglie e la nuora, preoccupate perché non avevano notizie del 68enne ormai da Bresciatoday.it - La tv accesa da giorni, un forte odore in casa: lo trovano morto sul divano Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per chissà quantila televisione è rimasta, mentre sulgiaceva ormai senza vita il padrone di, un uomo di 68 anni. Giovedì mattina a Lonato la macabra scoperta: a dare l'allarme al 112 l'ex moglie e la nuora, preoccupate perché non avevano notizie del 68enne ormai da

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La tv accesa da giorni, un forte odore in casa: lo trovano morto sul divano - Per chissà quanti giorni la televisione è rimasta accesa, mentre sul divano giaceva ormai senza vita il padrone di casa, un uomo di 68 anni. Giovedì mattina a Lonato la macabra scoperta: a dare l'alla ... (bresciatoday.it)

Ryanair, quarto guasto in 10 giorni: spie accese sul Brindisi-Londra, l’aereo torna indietro - Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal velivolo per effettuare alcuni controlli, ma non sono state segnalate emergenze di alcun tipo. Si tratta, come detto, del quarto episodio in dieci ... (ilfattoquotidiano.it)

Sant’Andrea, tre giorni di festa. Arte e visioni accendono il borgo - Il borgo Sant’Andrea si accende. Torna a Rimini la tre giorni di festeggiamenti che da sabato a lunedì farà ballare piazza Mazzini, via Saffi e le zone vicine. Con ‘Arte e visioni’ gli artisti di stra ... (ilrestodelcarlino.it)