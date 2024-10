Formiche.net - La festa allargata dei Brics+ e il nuovo ordine mondiale

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tutto pronto per il vertice dei Paesi Brics nella città di Kazan, Russia, dal 22 al 24 ottobre. Ma, anche se il nome non è cambiato (nasce nel 2006 dalle iniziali dei suoi fondatori: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), questa volta la lista degli invitati sarà più ampia. Nell’ultimo summit in Sudafrica erano arrivati nuovi membri, come ad esempio Etiopia, Emirati Arabi Uniti, Iran, Egitto e Arabia Saudita. Questa volta a volere entrare ci sono anche Turchia, Azerbaigian, Malesia e persino Cuba, sebbene le richieste formali non siano ancora state definite. Anche Thailandia, Kazakistan e Algeria sarebbero in fila per entrare.