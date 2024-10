Kim Jones lascia Fendi: non è più il direttore creativo del womenswear (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alla chiusura delle Borse, l’11 ottobre, il gruppo Lvmh ha annunciato che Kim Jones ha lasciato la direzione creativa del womenswear di Fendi, uno dei suoi marchi di punta. La notizia era nell’aria ma ha comunque spiazzato il mondo della moda. Jones aveva appena festeggiato i quattro anni da direttore creativo di Fendi, dopo il suo arrivo nel settembre 2020 al posto di Karl Lagerfeld, morto nel 2019. Adesso si concentrerà sull’altro suo ruolo, quello di direttore creativo per Dior Men. Secondo Repubblica il suo successore potrebbe essere Pierpaolo Piccioli, che ha lasciato Valentino dopo 25 anni lo scorso marzo. Kim Jones e Kate Moss (Getty Images). Lettera43.it - Kim Jones lascia Fendi: non è più il direttore creativo del womenswear Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alla chiusura delle Borse, l’11 ottobre, il gruppo Lvmh ha annunciato che Kimhato la direzione creativa deldi, uno dei suoi marchi di punta. La notizia era nell’aria ma ha comunque spiazzato il mondo della moda.aveva appena festeggiato i quattro anni dadi, dopo il suo arrivo nel settembre 2020 al posto di Karl Lagerfeld, morto nel 2019. Adesso si concentrerà sull’altro suo ruolo, quello diper Dior Men. Secondo Repubblica il suo successore potrebbe essere Pierpaolo Piccioli, che hato Valentino dopo 25 anni lo scorso marzo. Kime Kate Moss (Getty Images).

