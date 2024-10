Israele, l’ambasciata a Roma: “Agiamo in stretta collaborazione con Italia e Unifil (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Israele agisce in modo trasparente e in stretta collaborazione con l'Italia e con le forze Unifil che operano sul campo, e si rammarica per qualsiasi danno alle Nazioni Unite e alle forze non coinvolte". Lo afferma in una nota l'ambasciata israeliana a Roma dopo gli ultimi attacchi contro le postazioni di Unifil lungo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – "agisce in modo trasparente e incon l'e con le forzeche operano sul campo, e si rammarica per qualsiasi danno alle Nazioni Unite e alle forze non coinvolte". Lo afferma in una nota l'ambasciata israeliana adopo gli ultimi attacchi contro le postazioni dilungo

