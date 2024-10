Incidente all’uscita dell’autostrada: automobilista gravissimo. Foto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Cotignola (Ravenna), 11 ottobre 2024 – Ennesimo, gravissimo Incidente all’intersezione tra via X Aprile e l’uscita dell’autostrada A14 Dir, alle porte di Cotignola, dove poco dopo le 10 di oggi si è verificato violento scontro tra un’auto condotta da un uomo di 84 anni e una camion al cui volante c’era un 30enne. L’anziano, che era alla guida di una Volkswagen Tiguan, nell’uscire dall’autostrada per immettersi, svoltando a sinistra, in via X Aprile, è venuto a collisione con un camion che procedeva lungo via X Aprile con direzione di marcia Lugo-Cotignola. Ilrestodelcarlino.it - Incidente all’uscita dell’autostrada: automobilista gravissimo. Foto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Cotignola (Ravenna), 11 ottobre 2024 – Ennesimo,all’intersezione tra via X Aprile e l’uscitaA14 Dir, alle porte di Cotignola, dove poco dopo le 10 di oggi si è verificato violento scontro tra un’auto condotta da un uomo di 84 anni e una camion al cui volante c’era un 30enne. L’anziano, che era alla guida di una Volkswagen Tiguan, nell’uscire dall’autostrada per immettersi, svoltando a sinistra, in via X Aprile, è venuto a collisione con un camion che procedeva lungo via X Aprile con direzione di marcia Lugo-Cotignola.

