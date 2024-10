Inchiesta ultrà, sentito anche Zanetti: “Bellocco mi era stato presentato da Beretta come un semplice tifoso” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il mister Simone Inzaghi, anche il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti è stato sentito come persona informata sui fatti nell'ambito della maxi Inchiesta della Procura di Milano Doppia Curva. "Sono da trent’anni nell’Inter, li ho conosciuti un po’ tutti. Per me sono sempre stati ragazzi della curva, solo tifosi" Fanpage.it - Inchiesta ultrà, sentito anche Zanetti: “Bellocco mi era stato presentato da Beretta come un semplice tifoso” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il mister Simone Inzaghi,il vicepresidente dell'Inter Javierpersona informata sui fatti nell'ambito della maxidella Procura di Milano Doppia Curva. "Sono da trent’anni nell’Inter, li ho conosciuti un po’ tutti. Per me sono sempre stati ragazzi della curva, solo tifosi"

