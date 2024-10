Secoloditalia.it - In Antimafia esplode il caso Scarpinato: “aggiustò” un’audizione? Il centrodestra chiede chiarezza, lui minaccia querele

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo ilCafiero De Raho in merito all’affaire dossieraggi, in Commissioneun altroche coinvolge un ex magistrato eletto con il M5S: Roberto. La Verità ha scritto che vi sarebbero intercettazioni trae l’ex collega Gioacchino Natoli, indagato a Caltanissetta con l’accusa di favoreggiamento della mafia. Le intercettazioni sarebbero avvenute casualmente nell’ambito di quelle indagini, ma avrebbero riguardatodi Natoli in Commissionesulla strage di via d’Amelio. In sostanza, secondo la ricostruzione de La Verità, i due si sarebbero accordati sulla versione da fornire, che puntava verso la pista dell’eversione nera. La notizia ha suscitato richieste di chiarimento ed eventualmente di dimissioni rivolte ada parte della maggioranza.