Il prefetto incontra il Comitato Unitario Vittime del Fango E tranquillizza sui lavori alla chiusa di Fontana 2 sul Montone

Il prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri, ha incontrato nei giorni scorsi la presidente del Comitato Unitario Vittime del Fango di Forlì, Alessandra Bucchi, e la vicepresidente, Novella Castori, le quali hanno rappresentato il sentimento di diffuso timore ed incertezza della cittadinanza

