Il fenomeno delle docu-serie: i documentari sono i contenuti più visti dalla GenZ (Di venerdì 11 ottobre 2024) Con un linguaggio più fresco e una maggiore accessibilità nel digitale, i documentari conquistano i più giovani: tra i temi più cercati spicca la sostenibilità. La nuova serie“Circular Future Tour” conferma che le serie educative possono offrire anche intrattenimento. Fanpage.it - Il fenomeno delle docu-serie: i documentari sono i contenuti più visti dalla GenZ Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Con un linguaggio più fresco e una maggiore accessibilità nel digitale, imentari conquistano i più giovani: tra i temi più cercati spicca la sostenibilità. La nuova“Circular Future Tour” conferma che leeducative posoffrire anche intrattenimento.

