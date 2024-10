Il calcio da pagare (a caro prezzo), trent’anni e più di gol e pay-tv (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il calcio da pagare (a caro prezzo), trent’anni e più di gol e pay-tv: il 29 agosto 1993 il primo posticipo di Serie A “per soli abbonati” C’è stato un tempo – neppure così remoto, per la verità – in cui lo stadio non aveva alcun concorrente che potesse comprometterne la centralità nella vita dei tifosi italiani. Certo: la forza d’attrazione di Tutto il calcio minuto per minuto – seppure amputato delle cronache dei primi tempi – e le imboscate delle prime televisioni private, che provarono ad aggirare l’embargo informativo imposto dalla Lega nazionale calcio alla RAI, annunciarono una prima, significativa rivoluzione nelle abitudini del pubblico. Glieroidelcalcio.com - Il calcio da pagare (a caro prezzo), trent’anni e più di gol e pay-tv Leggi tutta la notizia su Glieroidelcalcio.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilda(a),e più di gol e pay-tv: il 29 agosto 1993 il primo posticipo di Serie A “per soli abbonati” C’è stato un tempo – neppure così remoto, per la verità – in cui lo stadio non aveva alcun concorrente che potesse comprometterne la centralità nella vita dei tifosi italiani. Certo: la forza d’attrazione di Tutto ilminuto per minuto – seppure amputato delle cronache dei primi tempi – e le imboscate delle prime televisioni private, che provarono ad aggirare l’embargo informativo imposto dalla Lega nazionalealla RAI, annunciarono una prima, significativa rivoluzione nelle abitudini del pubblico.

