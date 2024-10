Il cagnolino Lulù sopravvive all’uragano, salvato dalle macerie in diretta tv (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tampa, 11 ottobre 2024 – Si sta preparando alla diretta tv quando Morgan Rynor, reporter della Cbs e il fotografo con lei sentono un guaito provenire da sotto le macerie. Rynor è a Fort Pierce, Florida, per documentare i danni dell’uragano Milton all’interno dello Spanish Lakes Country Club Village, un resort per pensionati, praticamente raso al suolo dal tornado nella notte fra il 9 e il 10 ottobre. Sei le vittime. Dopo aver udito quel rumore la giovane giornalista e il collega si mettono a cercare fra i resti di un prefabbricato crollato. Con loro c’è un residente: è lui a trovare Lulù, un Shin Tzu di 14 anni, incredibilmente sopravvissuto alla furia distruttiva di Milton. Non ce l’hanno fatta invece i suoi due padroni. Quotidiano.net - Il cagnolino Lulù sopravvive all’uragano, salvato dalle macerie in diretta tv Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tampa, 11 ottobre 2024 – Si sta preparando allatv quando Morgan Rynor, reporter della Cbs e il fotografo con lei sentono un guaito provenire da sotto le. Rynor è a Fort Pierce, Florida, per documentare i danni dell’uragano Milton all’interno dello Spanish Lakes Country Club Village, un resort per pensionati, praticamente raso al suolo dal tornado nella notte fra il 9 e il 10 ottobre. Sei le vittime. Dopo aver udito quel rumore la giovane giornalista e il collega si mettono a cercare fra i resti di un prefabbricato crollato. Con loro c’è un residente: è lui a trovare, un Shin Tzu di 14 anni, incredibilmente sopravvissuto alla furia distruttiva di Milton. Non ce l’hanno fatta invece i suoi due padroni.

