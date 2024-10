I Tre moschettieri musical pop grande inno all’amicizia A Napoli il 20 dicembre

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Una storia di amicizia raccontata da amici veri anche nella vita, l’intreccio di prosa, canto e danza che porta in scena il capolavoro di Alexandre Dumas, una vicenda di passioni, onore, vendetta che vuole appassionare il pubblico e rappresentare il trampolino di lancio per i nuovi talenti dello spettacolo. E’ in arrivo nei teatri italiani ”I tre”, ilpop composto da Giò Di Tonno con la direzione artistica e la regia di Giuliano Peparini.