I film della settimana, scelti da Internazionale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Da All we imagine as light di Payal Kapadia a La storia di Souleymane di Boris Lojkine. Le recensioni della stampa straniera.

Film in uscita questa settimana al cinema (7 ottobre – 13 ottobre) - Jack Torrance è uno scrittore in crisi in cerca dell’ispirazione perduta. Sabine, venticinquenne, vive a Parigi e ha una relazione con un uomo sposato. L’albergo chiude per la stagione invernale e il compito di Jack sarà quello di custodirlo in attesa della riapertura. Matrimonio all’italiana Data di uscita: 7 ottobre 2024 Regia: Vittorio De Sica Cast: Alfio Vita, Pia Lindström, ... (Nonewsmagazine.com)

"Il sole tramonta alle spalle" e al Grand Hotel : nel fine settimana la presentazione del film su Sergio Zavoli - Federico Fellini - Rimini e la Romagna - “Ho raccontato tante storie, ma nessuno ha mai raccontato la mia”. È con questa frase, raccontano Mauro Bartoli e Gianfranco Miro Gori, che Sergio Zavoli ci ha salutato in occasione dell’ultimo incontro, quando andammo a trovarlo per ragionare sul progetto di fare un film su di lui, sulla sua... (Riminitoday.it)