Henry Winkler sorpreso dal ricordo di Robert De Niro sul loro primo incontro: "Ho lasciato cadere la camera" (Di venerdì 11 ottobre 2024) La star di Happy Days ha raccontato l'aneddoto che riguarda il momento in cui conobbe l'illustre collega. Henry Winkler ha partecipato da ospite al nuovo episodio del podcast Let's Talk off camera con Kelly Ripa e nel corso dell'intervista ha raccontato quella che lui considera una delle sue storie preferite di Hollywood. Si tratta dell'incontro con Robert De Niro e della memoria ferrea che dimostrò l'ultima volta che si incrociarono, quando ricordò perfettamente la prima volta che conobbe l'interprete di Artur Fonzarelli nello show in onda a cavallo tra gli anni '70 e gli anni '80. Un incontro indimenticabile "Ron Howard e io stavamo camminando per strada alla Paramount durante una pausa dalle riprese di Happy Days" Movieplayer.it - Henry Winkler sorpreso dal ricordo di Robert De Niro sul loro primo incontro: "Ho lasciato cadere la camera" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La star di Happy Days ha raccontato l'aneddoto che riguarda il momento in cui conobbe l'illustre collega.ha partecipato da ospite al nuovo episodio del podcast Let's Talk offcon Kelly Ripa e nel corso dell'intervista ha raccontato quella che lui considera una delle sue storie preferite di Hollywood. Si tratta dell'conDee della memoria ferrea che dimostrò l'ultima volta che si incrociarono, quando ricordò perfettamente la prima volta che conobbe l'interprete di Artur Fonzarelli nello show in onda a cavallo tra gli anni '70 e gli anni '80. Unindimenticabile "Ron Howard e io stavamo camminando per strada alla Paramount durante una pausa dalle riprese di Happy Days"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

American Horror Stories : tra mostri - cloni e Henry Winkler il trailer della quarta stagione è servito - Il filmato, della durata di un minuto, presenta un montaggio accattivante di una serie di orrori, tra cui un mostro sotto il letto che minaccia Debby Ryan, …. Il filmato rivela anche i titoli dei vari episodi che ci attendono. La spaventosa antologia di quest'anno sarà composta da "The Thing Under the Bed", "Backrooms", "Clone", "Leprechaun" e "X". (Movieplayer.it)

Happy Days - Ron Howard ed Henry Winkler riuniti agli Emmys 2024 per i 50 anni dello show : "Come essere a casa" - Operazione nostalgia, le star di Happy Days Ron Howard ed Henry Winkler riunite agli Emmy nel locale di Arnold's, ricostruito per l'occasione. Il set ha ricreato il locale alla perfezione, compresi i gagliardetti sportivi sul muro, i divanetti di pelle rossa, un …. Le star di Happy Days, Ron Howard ed Henry Winkler, rispettivamente Richie Cunningham e Fonzie, si sono riabbracciati davanti alle ... (Movieplayer.it)

Happy Days : La reunion di Henry Winkler e Ron Howard agli Emmy per i 50 anni della serie cult - Durante la cerimonia di conseegna dei 76esimi Emmy Awards c'è stato spazio per la nostalgia: reunion anche del cast di West Wing. (Comingsoon.it)