Hanno ucciso l'Uomo Ragno, la serie nostalgica sugli 883 (Di venerdì 11 ottobre 2024) È il mix che fa sempre la differenza. L'equilibrio tra gli ingredienti che rende un racconto centrato, efficace, a fuoco. Hanno ucciso l'Uomo Ragno – la leggendaria storia degli 883, serie tv in otto episodi realizzata da Sky Studios e Groenlandia (disponibile su Sky e Now), ha questo come principale pregio. È una serie in cui tutto è al suo posto, "tutto va come deve andare". Narra della parabola umana e professionale degli 883, raccontati (soprattutto) nei loro inizi e in particolare mettendo al centro la storia di amicizia tra Max Pezzali (Elia Nuzzolo) e Mauro Repetto (Matteo Oscar Giuggioli), compagni di scuola nell'anno della maturità a Pavia. Repetto è eccentrico, pieno di spinta propulsiva e determinato a vivere di musica. Max è più gregario caratterialmente ma la passione per la musica lo porta dove non avrebbe mai creduto di arrivare.

