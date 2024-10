Oasport.it - GTWC Europe, Mercedes inaugura l’ultimo week-end Sprint dell’anno a Barcellona

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Boutsen VDSha firmato con Jules Gounon il giro veloce nella prima sessione di prove libere del Fanatec GT World ChallengePowered by AWSCup. L’andorrano, n. 9 dello schieramento iscritto in coppia con il tedesco Maxi Goetz, ha fatto la differenza precedendo di 86 millesimi l’AMG GT3 n. 10 gemella di Aurelien Panis/Cesar Gazeau (in vetta in Silver Cup). Si studiano, invece, i due contendenti per il titolo: la BMW M4 GT3 n. 32 WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor e laAMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter di Lucas Auer/Maro Engel. Le due unità arrivano all’epilogo stagionale separati da solamente due punti, la casa bavarese precede provvisoriamente il marchio di Stoccarda nonostante il medesimo numero di affermazioni (quattro da maggio ad oggi).