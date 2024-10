Ilrestodelcarlino.it - Grazia Bartolomei in lista. Pd, c’è il terzo candidato

(Di venerdì 11 ottobre 2024) C’è il quintoal consiglio regionale nelladel Pd di Forlì-Cesena (e ilper Cesena oltre a Massimo Bulbi e Francesca Lucchi). Si tratta di, centrista di lungo corso, aderente a Centro Democratico, in virtù di un accordo sottoscritto tra il Pd regionale e il partito di Bruno Tabacci e anche con altri soggetti politici come Demos e Socialisti in Movimento che in altre province emiliano-romagnole hanno presentato loro candidati., che ha mosso i primi passi con la Democrazia Cristiana, è stata consigliera provinciale dal 2009 al 2014 per l’Unione di Centro.