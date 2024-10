Grave allagamento: chiuso il tunnel del San Martino sulla SS36 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il tunnel del San Martino è chiuso per "Grave allagamento". Per chi è transitato sulla SS36 nella giornata di giovedì dopo il diluvio abbattutosi su Lecco, è una notizia che non sorprende. Le pozze e le 'cascate' d'acqua formatesi all'interno della galleria erano evidenti già ieri.La Leccotoday.it - Grave allagamento: chiuso il tunnel del San Martino sulla SS36 Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildel Sanper "". Per chi è transitatonella giornata di giovedì dopo il diluvio abbattutosi su Lecco, è una notizia che non sorprende. Le pozze e le 'cascate' d'acqua formatesi all'interno della galleria erano evidenti già ieri.La

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Baldaccio - lavori a lume di candela. Via allo sprint di notte per la rotonda. Poi tunnel chiuso anche di giorno - Benvenuti in Europa. Anzi tre notti: dalle 20 in poi avanti tutta. Una "rotonda sul mare" della notte per evitare di ingolfare la circolazione, che si è subito adeguata al doppio tunnel, facendo del Baldaccio un punto di entrata e di uscita dal centro. La note sarà propizia per completare la rotatoria: lì dove c’era una rotondina lillipuziana ora c’è un discreto svincolo. (Lanazione.it)

Cantieri e caos lungo la Paullese : tunnel di Vigliano chiuso da 23 giorni e raddoppio delle corsie a rilento : “Sala - venga sul territorio” - Quando il testo della petizione approderà in via Vivaio “ci si augura che l’emergenza (relativa al tunnel di Vigliano, nda) sia stata risolta, ma ciò non sminuisce l’importanza di un suo intervento a Paullo - ribadiscono cittadini e pendolari nel loro appello a Sala -. Non solo. Richiederà invece molto più tempo l’ultimazione dei lavori di raddoppio e restyling all’altezza di Settala. (Ilgiorno.it)

Il tunnel della Paullese resta chiuso. Ancora disagi per i pendolari - Con un contorno di code e polemiche, già nel dicembre 2023 il tunnel della Paullese tra Mediglia e Pantigliate era rimasto chiuso al traffico per consentire, al suo interno, l’esecuzione di alcuni lavori. Attualmente le pompe di sollevamento, che permettono d’intervenire in caso d’innalzamento della falda, si trovano in manutenzione "e si attende un quadro più chiaro sulle tempistiche di ... (Ilgiorno.it)