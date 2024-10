Giorgetti rassicura: “Nessun sacrificio per persone fisiche e imprese. La manovra sarà equilibrata” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha voluto rassicurare cittadini e imprese sul contenuto della prossima manovra di bilancio, specificando che non saranno loro a dover affrontare sacrifici. Intervenendo durante l'evento "Far crescere insieme l’Italia", organizzato da Fratelli d’Italia, Giorgetti ha affermato con decisione che i tagli e le restrizioni saranno indirizzati verso Ministeri ed enti pubblici, i veri protagonisti della spending review. “sarà una manovra equilibrata – ha precisato – e saranno proprio Ministeri ed enti a doversi stringere la cinghia, se Nessuno si offende”. Con questa battuta, il Ministro ha voluto stemperare il tono di una discussione che si preannuncia delicata, ma inevitabile, vista la necessità di far quadrare i conti pubblici. Ilfogliettone.it - Giorgetti rassicura: “Nessun sacrificio per persone fisiche e imprese. La manovra sarà equilibrata” Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giancarlo, Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha volutore cittadini esul contenuto della prossimadi bilancio, specificando che non saranno loro a dover affrontare sacrifici. Intervenendo durante l'evento "Far crescere insieme l’Italia", organizzato da Fratelli d’Italia,ha affermato con decisione che i tagli e le restrizioni saranno indirizzati verso Ministeri ed enti pubblici, i veri protagonisti della spending review. “una– ha precisato – e saranno proprio Ministeri ed enti a doversi stringere la cinghia, seo si offende”. Con questa battuta, il Ministro ha voluto stemperare il tono di una discussione che si preannuncia delicata, ma inevitabile, vista la necessità di far quadrare i conti pubblici.

