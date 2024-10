Frosinone, "La cura delle immagini", tutto pronto per la presentazione del laboratorio creativo e proiezione del film "Lunadigas" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre dalle 15:00 alle 18:00 presso WeSport Frosinone si terrà la presentazione del laboratorio “La cura delle immagini. Appunti e disegni per immaginarsi comunità, con affetto”.L’incontro inaugura le attività laboratoriali realizzate nella provincia di Frosinone all’interno Frosinonetoday.it - Frosinone, "La cura delle immagini", tutto pronto per la presentazione del laboratorio creativo e proiezione del film "Lunadigas" Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre dalle 15:00 alle 18:00 presso WeSportsi terrà ladel“La. Appunti e disegni per immaginarsi comunità, con affetto”.L’incontro inaugura le attività laboratoriali realizzate nella provincia diall’interno

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ds Frosinone su Brescianini : “Trascurato dai grandi club come il Milan” - Angelozzi, ds del Frosinone, ha rilasciato un'intervista a Sky in cui ha parlato di Brescianini, ex centrocampista del Milan ora all'Atalanta. (Pianetamilan.it)

Frosinone - Angelozzi svela i retroscena della trattativa Brescianini-Napoli e rassicura i tifosi giallazzurri - Giornata di presentazioni in casa Frosinone. La. . . . In conferenza stampa sono stati presentati i nuovi arrivati Sene, Begic e Distefano. Presente anche il direttore giallazzurro Guido Angelozzi, che, al termine delle risposte dei calciatori giallazzurri, ha fatto un po’ il punto della situazione. (Today.it)