FC 25 Obiettivo Live Tour mondiale: Dani Parejo (+SP) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi Live di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo Obiettivo Live Tour mondiale: Dani Parejo uscito in data 11 ottobre 2024. Prosegui il tuo Tour mondiale completando questo Obiettivo per ottenere Dani Parejo! Premi non scambiabili. Preordina ora la nuova playstation pro su amazon Tour mondiale: Dani Parejo Numero di incarichi da completare: 4 Premi finale: 1x Tour mondiale Parejo Non scambiab. Inizio 11 ottobre – Scadenza: 18 ottobre   1 –  Genio degli assist Fornisci 5 assist su passaggio filtrante in Squad Battles a Livello Dilettante o superiore (o Rivals). Premio: 1x 75+ Rare Gold Players Pack Non scambiab. + 500 SP 2 – Golazo Segna 10 gol in Squad Battles a Livello Dilettante o superiore (o Rivals) con un giocatore de LALIGA EA SPORTS.

