Ilrestodelcarlino.it - Far rinascere il centro: "Un nuovo locale sicuro per chi è celiaco"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Cinque anni fa scopre di essere intollerante al glutine e al lattosio; da questo momento parte la rivoluzione della cuoca reggiana Irene Zafarana, ex dipendente dell’Anma Winebar, che cambia il suo modo di fare cucina e realizza un sogno nel cassetto: aprire la Taverna Bicèr, in via Tiepolo 1/c. È il primoin città iscritto ai programmi di ‘ristorazione sicura fuori casa’ delle associazioni italiane celiachia e latto-intolleranti. "L’idea era di creare unper celiaci e intolleranti, ma senza perdere l’essenza della cucina tradizionale reggiana", spiega Zafarana. È un progetto maturato negli ultimi anni, che spinge Zafarana a lavorare su un’alimentazione diversa, che chiede una selezione di materie prime particolari. "La scelta dei fornitori, per esempio, è legata al nostro territorio.