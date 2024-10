Emergenza idrica in Irpinia, le sospensioni programmate dall'11 al 12 ottobre (Di venerdì 11 ottobre 2024) dalle ore 22.00 di oggi, 11 ottobre 2024, fino alle 6.00 del giorno successivo, alcune località della provincia di Avellino saranno interessate da una sospensione dell’erogazione idrica a causa della riduzione dei gruppi sorgentizi. Le interruzioni riguardano sia serbatoi rurali che urbani e si Avellinotoday.it - Emergenza idrica in Irpinia, le sospensioni programmate dall'11 al 12 ottobre Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)e ore 22.00 di oggi, 112024, fino alle 6.00 del giorno successivo, alcune località della provincia di Avellino saranno interessate da una sospensione dell’erogazionea causa della riduzione dei gruppi sorgentizi. Le interruzioni riguardano sia serbatoi rurali che urbani e si

Gesesa - irregolarità idrica a Sant’Agata il 15 e 16 ottobre - Pertanto dalle ore 09:00 alle ore 16:00 si potranno verificare problemi di bassa pressione e mancanza acqua. . Comunichiamo che nelle giornate del 15 e 16 ottobre saranno eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria su tratto di rete in via Santisi nel Comune di Sat’Agata de Goti. Informiamo, inoltre, che sarà posizionata un’ autobotte in via Santisi nei giorni indicati. (Anteprima24.it)

Emergenza idrica in Irpinia - le sospensioni programmate dal 9 al 10 ottobre - Alto Calore ha comunicato le sospensioni dell'erogazione idrica programmate per la giornata di oggi, 9 ottobre, e la giornata di domani 10 ottobre. Di seguito i Comuni irpini interessati dal disservizio. FRIGENTO Si comunica che, a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà... (Avellinotoday.it)

Emergenza idrica in Irpinia - le sospensioni programmate dal 7 all'8 ottobre - A causa della riduzione della portata dei gruppi sorgentizi, diversi comuni dell'Irpinia e del Sannio si preparano a fronteggiare interruzioni nell’erogazione dell’acqua potabile. La sospensione interesserà numerose aree a partire dalle 22:00 di oggi, con ripristino graduale previsto a partire... (Avellinotoday.it)