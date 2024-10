Tuttivip.it - “Ecco perché se ne va”. Grande Fratello, la scoperta su Enzo Paolo: “Assurdo, cosa succede”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nell’ultima diretta del, trasmessa il 7 ottobre su Canale 5, il pubblico è stato sorpreso da una confessione diTurchi, noto coreografo. Durante un confronto con Alfonso Signorini nel confessionale, Turchi ha espresso il desiderio di lasciare il reality, ma la vera sorpresa è stata la sua rivelazione su una possibile crisi matrimoniale con la moglie, Carmen Russo. Carmen era stata invitata a partecipare al programma per cercare di convincere il marito a restare, sperando in un confronto che potesse risolvere le tensioni. Tuttavia, durante la puntata,ha manifestato un crescente senso di distacco nei confronti della moglie, ammettendo: “Vi dico la verità, ho avuto il sentore che Carmen fosse stufa di me, di come vivo e difaccio. Non ballo più, insegno solamente. Sono cambiato, e se a lei non sta bene, io sono pronto ad andarmene di casa.