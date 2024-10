“È per loro il primo aereo”. Grande Fratello, tutti in giardino per la sorpresa in cielo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Finalmente è arrivato il momento tanto atteso dal pubblico del Grande Fratello. Il primo aereo ha sorvolato la casa più spiata d’Italia e ha portato un messaggio a due concorrenti. Una sorpresa stratosferica, che ha fatto piacere ai protagonisti di questo episodio che ora può rappresentare una svolta. Infatti, sanno di avere il pieno supporto da parte di molte persone. Sopra la casa del Grande Fratello il primo aereo per i due concorrenti è stato subito notato da coloro che erano in giardino. In primis si è udita la voce di Carmen Russo, ma anche Giglio e Clayton hanno alzato lo sguardo verso il cielo per leggere lo striscione portato dal velivolo. Il messaggio riportava qualcosa di molto significativo per due gieffini. Leggi anche: “Basta così, ha chiuso”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Finalmente è arrivato il momento tanto atteso dal pubblico del. Ilha sorvolato la casa più spiata d’Italia e ha portato un messaggio a due concorrenti. Unastratosferica, che ha fatto piacere ai protagonisti di questo episodio che ora può rappresentare una svolta. Infatti, sanno di avere il pieno supporto da parte di molte persone. Sopra la casa delilper i due concorrenti è stato subito notato da coche erano in. In primis si è udita la voce di Carmen Russo, ma anche Giglio e Clayton hanno alzato lo sguardo verso ilper leggere lo striscione portato dal velivolo. Il messaggio riportava qualcosa di molto significativo per due gieffini. Leggi anche: “Basta così, ha chiuso”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grante Fratello - i fan organizzano il primo aereo “Shailenzo” - Dopo dieci giorni dall'inizio del Grande Fratello, i fan stanno già organizzando un primo aereo ed è rivolto a Shaila e Lorenzo L'articolo Grante Fratello, i fan organizzano il primo aereo “Shailenzo” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

La svedese Heart ha costruito il suo primo aereo ibrido. Può volare in elettrico per 200 km - Heart toglie i veli sull’Experimental 1, un aereo ibrido con cui l’azienda testerà la tecnologia ibrida. Volerà esclusivamente in elettrico già nel 2025, per 200 km. In commercio nel 2029.... Leggi tutto . (Dmove.it)

“Ecco per chi è”. Grande Fratello - il primo aereo ed è una bomba : “L’Italia vi ama” - com/RLoPEmISif— Fra (@dettori_fra95) September 19, 2024 Sicuramente nel prossimo appuntamento in diretta del GF si capirà qualcosa in più su questo rapporto tra Shaila e Lorenzo, anche se al momento siamo ancora nell’amicizia. A svelare tutto è stato un utente sui social, infatti si starebbe organizzando qualcosa di indimenticabile che farà emozionare non poco i gieffini in questione. (Caffeinamagazine.it)