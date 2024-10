Panorama.it - È il prossimo anno che Carlos Tavares si gioca il posto

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dagli altari alla polvere,sta fronteggiando la fase più difficile della sua carriera. L’amministratore delegato e strapagato (36,5 milioni di euro i compensi per il 2023) di Stellantis non è più il Napoleone vittorioso che ha conquistato i regni degli Agnelli e le terre americane, guidando con successo un’armata di 14 marchi, ma è un leader che sta perdendo terreno sui principali mercati, finito sotto l’attacco di sindacalisti e azionisti negli Stati Uniti e contestato dal governo in Italia. Un mito incrinato. I numeri sono impietosi: nel primo semestre del 2024 il gruppo ha venduto 2,9 milioni di veicoli (-12 per cento rispetto a unprima), il fatturato è sceso del 14 per centoa 85 miliardi e l’utile operativo è passato da 14 a 8,4 miliardi (-40 per cento). Di conseguenza negli ultimi 12 mesi il valore in borsa di Stellantis si è ridotto di un terzo.