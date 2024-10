Primacampania.it - Domani a Sorrento la XVII edizione del Premio Internazionale Vincenzo Ferraro

Leggi tutta la notizia su Primacampania.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)– Si svolgerà12 ottobre prossimo, nel Chiostro di San Francesco a, ladel, un evento che da anni celebra l’eccellenza nella ricerca scientifica, a cura dell’AssociazioneOnlus di Pomigliano d’Arco. Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato al giovane ricercatore indiano, Immanuel Christopher Jebaraj, “per i suoi straordinari contributi nel campo della fisica”. Ilè stato istituito da Maddalena, in onore dello zio e illustre scienziato, la quale ha sottolineato che “la cultura non deve annoiare”, sintetizzando con questa frase la missione del, ovvero rendere la scienza accessibile e affascinante per tutti. Quest’anno la cerimonia si arricchisce con la VIIdelRegionale Scientifico-Letterario ‘C.A.