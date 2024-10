Sport.quotidiano.net - Coppa Italia Serie A2. Comanda la Rotellistica Camaiore

(Di venerdì 11 ottobre 2024) In contemporanea alla 1° giornata diA1, va avanti di buona lena anche il programma della A2 con le squadre già pronte a scendere in pista per la 3° giornata. Pumas Viareggio, Spv Viareggio esono tutte impegnate nello stesso girone; girone in cui figurano anche Hockey Sarzana e Startit Hockey Prato. Questo terzo turno prevede il derbyssimo tra Spv Viareggio e Pumas Viareggio mentre laandrà in scena sulla pista dello Startit Hockey Prato. Andiamo, quindi, a ripercorrere quanto è avvenuto finora. Prima giornata:-Pumas Viareggio 4-2 (Pardini 3, Motaran/Carriera 2); Spv Viareggio-Hockey Sarzana 5-3 (Poletti 2, Tomei, Biancucci, Del Medico). Seconda giornata: Hockey Sarzana-3-4 (Alonso 2, Motaran, Mattugini); Pumas Viareggio-Startit Hockey Prato 5-4 (Carrieri, Mora Pacheco 2, Pezzini 2).