Cinque secondi Sono iniziate le riprese del nuovo film di Paolo Virzì

Paolo Virzì, regista acclamato da critica e pubblico è nuovamente sul set. Anche questa volta, sceglie di avere uno sguardo ravvicinato con i suoi personaggi e continua a studiarne l'imprevedibilità. "Cinque secondi", sarà un nuovo grande film, Virzì non ci ha mai deluso. Ma, parliamo della sinossi: Adriano è un uomo dall'aria trascurata e vive da solo nelle stalle restaurate di villa Guelfi. Non ha amici e il suo unico compagno è un sigaro toscano: perchè si comporta così? Chi è Adriano? Intanto i giorni, e mesi passano sempre nello stesso modo, fino a quando, improvvisamente tutto cambia. A risvegliare la mente di quell'uomo dal carattere imprevedibile e asociale, è l'arrivo nella villa di un gruppo di giovani, ragazzi e ragazze che iniziano a curare le piante e i vigneti.

Paulo Dybala - il nuovo protagonista dello spot del film "Venom : The Last Dance" - Il calciatore della Roma Paulo Dybala si trasforma in Venom, nello spot per l'uscita del film Marvel: "Venom: The Last Dance" dove come protagonista principale è la sua iconica "Dybala Mask". (Ilgiornale.it)

Nuovo saggio per Francesco Cuoco : "Dentro il film-200 recensioni controcorrente" - “Dentro il film-200 recensioni controcorrente” 200 recensioni su film dalla tematica più svariata, dal film impegnato a quello leggero, dalla fantascienza alla storia, dal thriller al comico; 200 scritti che scavano in profondità, nel “messaggio” più o meno evidente, più o meno recondito della... (Napolitoday.it)

Dybala diventa Venom : la Joya testimonial del nuovo film della Sony - Paulo Dybala diventa Venom. L’attaccante della Roma infatti scende non in campo al cinema con la sua Dybala-mask per celebrare il film “Venom: The Last Dance” l’ultimo capitolo della saga che ha come protagonista l’antieroe della Marvel interpretato da Tom Hardy. “Ho sempre amato l’universo... (Romatoday.it)