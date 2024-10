Calcio: Lazio. Lotito "Servono nuove norme per correggere il sistema" (Di venerdì 11 ottobre 2024) "In Italia i nostri impianti sono vetusti. È come se si fosse rimasti indietro di mentalità alle società sportive del passato" TRENTO - "Sono entrato nel sistema Calcio ben vent'anni fa. Dal primo giorno posi un problema sulla sostenibilità del sistema. Noi produciamo un milione e mezzo di debiti. I Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Lazio. Lotito "Servono nuove norme per correggere il sistema" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "In Italia i nostri impianti sono vetusti. È come se si fosse rimasti indietro di mentalità alle società sportive del passato" TRENTO - "Sono entrato nelben vent'anni fa. Dal primo giorno posi un problema sulla sostenibilità del. Noi produciamo un milione e mezzo di debiti. I

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marotta denuncia : «Sistema politico non rispetta il calcio italiano!» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . È proprio lì che i costi sono maggiori, negli stipendi dei calciatori. In quanto contribuenti dovremmo essere ascoltati dalla politica, la presenza di Claudio Lotico in quanto senatore, io dico che sento la mancanza della classe politica nel non trattarci come meriteremmo. (Inter-news.it)

Marotta denuncia : «Sistema politico non rispetta il calcio italiano» - È proprio lì che i costi sono maggiori, negli stipendi dei calciatori. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Marotta denuncia: «Sistema politico non rispetta il calcio italiano») © Inter-News. (Inter-news.it)

Pirateria nel calcio : De Siervo avverte sulla minaccia per i club e il futuro del sistema - Il dirigente ha poi spostato l'attenzione sul sovraffollamento del calendario calcistico, criticando l'eccessivo numero di partite, in particolare quelle. Secondo De Siervo, la pirateria non è più vista con la nostalgia del vecchio "pezzotto", ma è diventata una fonte di guadagno per organizzazioni come la camorra e la 'ndrangheta, che sottraggono circa 300 milioni di euro all'anno alle casse ... (Digital-news.it)