Bovezzo, Caino e Nave: Sagra del Marrone della Valle del Garza (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ritorna l’appuntamento enogastronomico autunnale della Valle del Garza: la Sagra del Marrone, quest’anno in programma il 12 e il 13, il 20 e il 27 ottobre. Giunta alla sua ventiseiesima edizione, la manifestazione coinvolge i comuni di Nave, Bovezzo e Caino: qui, oltre alla degustazione dei Bresciatoday.it - Bovezzo, Caino e Nave: Sagra del Marrone della Valle del Garza Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ritorna l’appuntamento enogastronomico autunnaledel: ladel, quest’anno in programma il 12 e il 13, il 20 e il 27 ottobre. Giunta alla sua ventiseiesima edizione, la manifestazione coinvolge i comuni di: qui, oltre alla degustazione dei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bovezzo, Caino e Nave: Sagra del Marrone della Valle del Garza - La fiera sarà itinerante: il 12 e il 20 ottobre si svolgerà a Nave - dove, nella seconda giornata, sarà possibile anche prenotare un gustosissimo spiedo - domenica 13 ottobre a Bovezzo e chiusura ... (bresciatoday.it)

Check up sulle barca porta dell’arsenale dopo l’incidente di Taranto - Da verificare la tenuta stagna di otto manufatti che chiudono i bacini, permettono di svuotarli e poggiare le navi sulle taccate. Ad agosto nell'arsenale pugliese una cedette all'improvviso. (cittadellaspezia.com)

VOLPIANO - Un grande successo la «Sagra della cucina piemontese» del Borgo San Michele - FOTO - Per cinque giorni, dal 26 al 30 settembre 2024, Volpiano ha ospitato una grande festa, che giunta ormai alla sua 46esima edizione, si è confermata uno degli appuntamenti più attesi di fine estate in C ... (quotidianocanavese.it)