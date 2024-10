Borsa | Tokyo apertura in rialzo +048%

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,48%) (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana col segno più, malgrado la correzione degli indici azionari statunitensi dopo i dati dall'inflazione superiore alle aspettative, con gli acquisti che si concentrano sulla tecnologia. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,48% a quota 39,569.13, aggiungendo 188 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 148,70 e sull'euro a 162,60. Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,48%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladiinizia l'ultima seduta della settimana col segno più, malgrado la correzione degli indici azionari statunitensi dopo i dati dall'inflazione superiore alle aspettative, con gli acquisti che si concentrano sulla tecnologia. Inl'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,48% a quota 39,569.13, aggiungendo 188 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 148,70 e sull'euro a 162,60.

