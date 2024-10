Lettera43.it - Bonus ristrutturazione, Leo: «Potrebbe tornare al 50 per cento sulle prime case»

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilper le ristrutturazioni edilizierestare al 50 per. Ad annunciarlo è stato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, che si è sbilanciato durante il convegno dal titolo Far crescere insieme l’Italia. Sull’incentivo ha infatti dichiarato: «Penso che potremoa una detrazione del 50 perristrutturazioni della prima casa, senza prendere impegni e compatibilmente con le risorse disponibili, ma non prometto niente». Diverso il discorso sulla possibile proroga della scadenza per il concordato. Il viceministro l’ha esclusa: «Se dipendesse da noi vorremmo dare una proroga all’infinito per il concordato. Siamo sempre ben consapevoli delle esigenze dei professionisti e delle imprese. Ma siamo nell’impossibilità oggettiva di fare una proroga, perché se si va oltre coi tempi ci troviamo a non poter gestire una fase cruciale.