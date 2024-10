Bonus edilizi, Leo: “Possibile tornare a 50% per prima casa” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per le ristrutturazioni edilizie "penso che potremmo ritornare a una detrazione sul 50% per la prima casa". Lo L'articolo Bonus edilizi, Leo: “Possibile tornare a 50% per prima casa” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Bonus edilizi, Leo: “Possibile tornare a 50% per prima casa” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per le ristrutturazionie "penso che potremmo ria una detrazione sul 50% per la". Lo L'articolo, Leo: “a 50% per” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bonus ristrutturazione salvato dai tagli? Leo : “Potremmo tenerlo al 50% per la prima casa” - “Potremmo ritornare a una detrazione sul 50 per cento per la prima casa – spiega Leo -. "Ecco qui la genialata: dobbiamo recuperare i bonus edilizi. . Roma, 11 ottobre 2024 – Scongiurare la sforbiciata del bonus ristrutturazione, almeno per la prima casa. Ad avanzare l’ipotesi il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, durante il suo intervento al convegno di FdI 'Far crescere insieme ... (Quotidiano.net)

Bonus ristrutturazione al 50% per la prima casa anche nel 2025 - l'annuncio di Leo : «Possibile ritorno a detrazione» - Per le ristrutturazioni edilizie «penso che potrebbe ritornare a una detrazione sul 50% per la prima casa. Dobbiamo fare in modo di agevolare coloro che vogliono fruire di... (Ilmessaggero.it)

Bonus edilizi - Leo : “Possibile tornare a 50% per prima casa” - Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, intervenendo al convegno 'Far crescere insieme l'Italia' organizzato da Fratelli d'Italia a Milano. Il viceministro: "Compatibilmente con le risorse" Per le ristrutturazioni edilizie "penso che potremmo ritornare a una detrazione sul 50% per la prima casa". (Sbircialanotizia.it)