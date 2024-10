Ilgiorno.it - Baby-rapinatori di un tredicenne denunciati

(Di venerdì 11 ottobre 2024) In tre, tutti minorenni, hanno aggredito e rapinato un ragazzino di tredici anni. I carabinieri di Giussano hanno identificato e denunciato per rapina aggravata, tre giovani di Mariano Comense: il principale aggressore di 17 anni, assieme ai suoi complici di 16 e 15 anni. L’episodio risale al pomeriggio di lunedì 7 ottobre, ed è avvenuto all’interno del luna park di via Cafarelli a Giussano, dove il ragazzino è stato accerchiato e rapinato della giacca che indossava. La vittima, che era in compagnia di amici, è stata avvicinata dai tre che poi sono stati: uno di loro gli ha intimato di consegnare la giacca, e al rifiuto lo ha colpito con uno schiaffo al volto. Ilè riuscito a scappare, ma è stato rincorso e raggiunto dai tre aggressori che lo hanno colpito ancora, riuscendo a impossessarsi della sua giacca.