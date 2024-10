Attacco a Unifil, il portavoce Tenenti a La7: “Da Israele atto voluto e deliberato. Siamo stati colpiti 3 volte in 24 ore ma non ci spostiamo” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “La situazione sicuramente è preoccupante. E quello che è successo oggi lo dimostra ancora di più perché è un atto voluto e deliberato da parte dell’esercito israeliano. Noi restiamo qui, Siamo rimasti anche in questi giorni quando gli israeliani ci hanno detto di muoverci dalle postazioni vicino alla linea blu. Praticamente ce lo hanno chiesto ogni giorno“. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) da Andrea Tenenti, portavoce della missione Unifil in Libano, a proposito degli attacchi delle truppe israeliane contro le basi dei caschi blu. Ilfattoquotidiano.it - Attacco a Unifil, il portavoce Tenenti a La7: “Da Israele atto voluto e deliberato. Siamo stati colpiti 3 volte in 24 ore ma non ci spostiamo” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “La situazione sicuramente è preoccupante. E quello che è successo oggi lo dimostra ancora di più perché è unda parte dell’esercito israeliano. Noi restiamo qui,rimasti anche in questi giorni quando gli israeliani ci hanno detto di muoverci dalle postazioni vicino alla linea blu. Praticamente ce lo hanno chiesto ogni giorno“. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) da Andreadella missionein Libano, a proposito degli attacchi delle truppe israeliane contro le basi dei caschi blu.

