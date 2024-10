Puntomagazine.it - Attacchi Israeliani a UNIFIL: feriti e condanne Internazionali

(Di venerdì 11 ottobre 2024)contro le Forze di Pace ONU in Libano: Reazionie Crescente Preoccupazione per la Stabilità nella Regione Negli ultimi giorni, la situazione nel Medio Oriente è diventata sempre più tesa a seguito deglidelle forze israeliane contro le unità di peacekeeping dell’(United Nations Interim Force in Lebanon) nel Libano meridionale. L’escalation degli scontri ha provocato reazionidi condanna e preoccupazione, con richieste di un immediato cessate il fuoco e un’indagine indipendente sugli eventi. Questa mattina, il governo libanese ha confermato che le forze israeliane hanno aperto nuovamente il fuoco contro una postazione di osservazione dell’a Naqoura, nel sud del Libano, ferendo due peacekeeper di nazionalità cingalese.