Attacchi contro basi Onu Conte | Cosa dice Meloni? Dove sono i patrioti? Basta con la copertura politica di Netanyahu

"Cosa dice Giorgia Meloni, Dove sono i 'patrioti'?". All'indomani dell'attacco dell'esercito israeliano di Netanyahu al contingente italiano delle Nazioni Unite in Libano, e dopo i nuovi Attacchi alle basi Onu, da Genova a margine di un evento per le elezioni regionali, il leader del M5s Giuseppe Conte attacca: "Continuano gli Attacchi dell'esercito di Israele al contingente Unifil e, quindi, anche ai militari italiani. Io spero che anche coloro che non vogliono ancora vedere quello che sta succedendo, adesso aprano finalmente gli occhi: siamo di fronte ad Attacchi che si confermano in violazione di qualsiasi norma, la più elementare, di diritto internazionale e questo succede ormai da dodici mesi". A proposito della guerra di Israele Conte aggiunge: "A Gaza c'è un sistematico sterminio della popolazione civile palestinese.

Israele : "Costretti a rispondere agli attacchi di Hezbollah vicino alle basi UNIFIL" - Israele "apprezza gli sforzi dell'Italia per prevenire l'escalation nelle nostre aree e il suo contributo all'UNIFIL". Tuttavia, come si legge in un comunicato stampa dell'Ambasciata d'Israele in Italia, lo Stato ebraico è "costretto a rispondere" agli attacchi di Hezbollah. "Purtroppo... (Today.it)

Michel : attacchi basi Onu inaccettabili - 8. Così il presidente del Consiglio europeo, Michel, a margine di un vertice del sud-est asiatico nel Laos. Feriti lievemente due caschi blu indonesiani. 33 "Un attacco contro una missione di pace delle Nazioni Unite non è responsabile, non è accettabile ed è per questo che invitiamo Israele e tutte le parti a rispettare pienamente il diritto umanitario internazionale". (Televideo.rai.it)