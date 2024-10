Ilgiorno.it - Andrea Bolzoni travolto e ucciso mentre attraversa la strada a Pavia

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Un uomo di 59 anni ha perso la vita in viale Cremona. L’incidente si è verificato giovedì sera, poco prima delle 21 all’altezza del numero civico 183.stavando ladiretto al civico 250, quando un’auto che dalla periferia procedeva verso il centro lo ha investito. L’autista della Kia si è subito fermato, sono stati chiamati i soccorsi e il pedone è stato trasportato al San Matteo in arresto cardiaco. Poco dopo il cuore dell’uomo ha ceduto ha causa dei gravi traumi riportati,la polizia locale sul luogo dell’impatto si preoccupava dei rilievi. Nel punto in cui l’uomo è stato investito non c’è unmento pedonale e, stando a una prima ricostruzione, il conducente si sarebbe accorto della presenza del pedone, quando ormai era troppo tardi. Impossibile a quel punto evitarlo.