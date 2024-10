A Bussolengo 96 giovani tennisti a confronto provenienti da 10 province e 5 diverse regioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Bussolengo, Nicola Oliboni e Mauro Ceriello hanno condotto in porto un rodeo giovanile con 96 tennisti.Questi i verdetti. Nell'under 12 maschile davanti a tutti è arrivato Simone Facchini del Gam di Negrar, vincendo al terzo set con il vicentino Giacomo Bolin del Palladio '98. Terzi posti Veronasera.it - A Bussolengo 96 giovani tennisti a confronto provenienti da 10 province e 5 diverse regioni Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A, Nicola Oliboni e Mauro Ceriello hanno condotto in porto un rodeole con 96.Questi i verdetti. Nell'under 12 maschile davanti a tutti è arrivato Simone Facchini del Gam di Negrar, vincendo al terzo set con il vicentino Giacomo Bolin del Palladio '98. Terzi posti

