Yamaha R9 2025: la supersportiva che sconvolgerà il mercato (Di giovedì 10 ottobre 2024) Yamaha ha finalmente svelato la nuova R9 2025, un modello molto atteso che segna un importante passo avanti nel mondo delle supersportive. Basata sulla piattaforma della MT-09, questa moto è stata progettata per offrire un'esperienza di guida emozionante sia in pista che su strada. Dopo anni di attese e speculazioni, la Yamaha R9 è pronta a debuttare sul mercato nel 2025, consolidando il posto della casa di Iwata tra i leader del settore. Yamaha R9, foto sito ufficiale – VelvetMagMotore e prestazioni della Yamaha R9 Al cuore della Yamaha R9 troviamo un motore a tre cilindri da 890 cc derivato dalla MT-09, capace di fornire circa 125 cavalli di potenza. Questo propulsore, conforme agli standard Euro 5+, è abbinato a una gestione elettronica avanzata che include diverse modalità di guida (Sport, Street e Rain), per adattarsi alle diverse condizioni di guida.

